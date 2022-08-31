Заигрывание с аудиторией и нежелание строить метро. Эксперты оценили усилия Куйвашева в гонке за место губернатора

В связи с предстоящими выборами губернаторов, Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" решил оценить шансы нынешних инкумбентов и их противников на победу. Согласно исследованиям, за июль-август 2022 года свердловский глава Евгений Куйвашев занял 9-е место в Национальном рейтинге губернаторов. Эксперты считают, что двоякое отношение к нему сложилось из-за попытки заигрывать с аудиторией, выступающей против спецоперации или искусственно созданный конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым.

Наиболее подробно о Евгение Куйвашеве и его кампании решили порассуждать политтехнолог, управляющий партнер Центра стратегического консультирования "Прогресс-коммуникации" Руслан Модин и политолог, научный руководитель Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Белоконев. Оба придерживаются мнения, что особенно сильными противниками нынешнего губернатора в избирательной борьбе являются Александр Демин из "Новых людей" и Александр Ивачев из КПРФ. И в то время, пока во многих других регионах ситуация с переизбранием главы весьма стабильная, в Свердловской области все обстоит не так гладко.

"В целом в таких регионах складывается стабильная ситуация, высокий общественный консенсус и информационное поле вокруг выборов позволяют большинству из региональных лидеров, не привлекая внимания федерального центра скандалами и низкими рейтингами, пройти ЕДГ уверенно и без каких-то экстремальных показателей типа результатов в 90 процентов, или, наоборот, вторых туров. Средняя ситуация у Куйвашева: несмотря на затишье конфликта между среднеуральскими элитами (многие из которых являются весомыми федеральными игроками), в регионе происходит не самая тихая, но интересная избирательная кампания. Внезапным "лебедем" в ней оказался кандидат от "Новых людей", депутат Госдумы, председатель комитета по МСП Александр Демин. Его штаб использует непривычно и давно забытый стиль интересной и яркой кампании, и, несмотря на возраст, кандидат в дебатах не уступает остальным оппонентам", - поделился своим мнением Руслан Модин.

По его словам, почти каждого главу сегодняшние геополитические условия сподвигли ко временной, но принудительной заморозке внутриэлитных конфликтов внутри области. В большинстве своем губернаторы ориентируются на московскую повестку при формировании повестки региональной. Однако в это же время Евгений Куйвашев неоднократно "заигрывал" с аудиторией, не одобряющей спецоперацию. В том числе и "искусственно рожденный медийный конфликт" и "публичная перепалка" с телеведущим Владимиром Соловьевым. Помимо этого, он также был первым из губернаторов, который "довольно комплиментарно" отреагировал на задержание бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Сергей Белоконев назвал нынешнюю ситуацию в Свердловской области "политической турбулентностью", созданию которой послужили как губернаторские выборы, так и раскачиваемый в последние годы протестный потенциал городского прекариата.

"В этом контексте интересна миссия губернатора Куйвашева в Свердловске и его позиционирование в рамках избирательной кампании. Евгений Куйвашев, как и полпредство УрФО, является скорее частью федеральной команды российской власти и в этой связи формирует и поддерживает повестку единой и сильной России. На этом фоне довольно смелой кажется идея развернуть дополнительную повестку избирательной кампании – борьбу Куйвашева за Екатеринбург с притеснениями на федеральном уровне (публичная пикировка с В. Соловьевым)", - отметил эксперт.

При этом он добавил, что основная миссия главы региона в Екатеринбурге "несколько провисает". В то время, как в Москве за 10 лет были построены более 100 станций метро, в уральской столице с советских времен функционирует только одна ветка. Таким образом, несмотря на громкие заявления о развитии третьей столицы России, инфраструктура, благоустройство, метрополитен, стратегия и динамика развития Екатеринбурге скорее провинциальны. В этой связи, как считает Белоконев, Куйвашев серьезно проигрывает тому же мэру Москвы Собянину (1-е место в рейтинге), "сумевшему консолидировать требовательный столичный электорат вокруг масштабных изменений в столице".

Таким образом "на фоне противоречивой кампании Куйвашева", по словам политолога, особенно заметны два других кандидата: Александр Демин, а также Александр Ивачев. Первый сформировал наиболее позитивную и прогрессивную предвыборную кампанию, ориентированную на творческих, деловых, активных и молодых избирателей. Ивачев же как коммунистический кандидат является наиболее опасным для инкумбента, считает эксперт. Он, скорее всего, привлечет к себе протестные региональные элиты и как коммунист будет самым недоговороспособным оппонентом.

"Безусловно, от этих выборов не стоит ждать неожиданностей, но становится очевидным, что крупные города России заслуживают большего внимания федерального центра и ускорения динамики развития. Особенно на фоне обострения на западных границах страны", - заключил Белоконев.

В Центре информационных коммуникаций "Рейтинг" Накануне.RU сообщили, что мнение экспертов складывалось на основе общей политической обстановки, и именно благодаря их заключениям удалось составить Национальный рейтинг губернаторов. Результаты были получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Несмотря на довольно неоднозначное отношение к свердловскому губернатору, он все же вошел в ТОП-10, уступив только: Сергею Собянину (Москва), Рустаму Минниханову (Республика Татарстан), Алексею Дюмину (Тульская область), Рамзану Кадырову (Чеченская Республика), Андрею Воробьеву (Московская область), Александру Дрозденко (Ленинградская область), Айсену Николаеву (Республика Саха (Якутия)) и Дмитрию Артюхову (Ямало-Ненецкий автономный округ). Закрыл же десятку Сергей Цивилев (Кемеровская область – Кузбасс).