31 Августа 2022
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Происшествия Пермский край
убор зерновых, сельское хозяйство, зерно, уборочная (2021) | Фото: vk.com/gov.tuva

В Пермском крае озвучена причина обрушения сотни тонн зерна на работницу

Западно-Уральское управление Ростехнадзора установило причину обрушения в Прикамье бункера с зерном, в результате которого погибла женщина.

"Обрушение бункера произошло в ходе осуществления выгрузки зерна по причине ранее обнаруженной течи по фланцевому соединению выпускного конуса с корпусом бункера", - цитирует РБК-Пермь управление.

Напомним, днём 23 августа в селе Култаево на территории сельхозпредприятия произошло обрушение металлической конструкции зернохранилища. Работницу засыпало сотней тонн зерна. Она погибла на месте происшествия.

Теги: Работница, зерно, уголовное дело



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