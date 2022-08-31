В Пермском крае озвучена причина обрушения сотни тонн зерна на работницу

Западно-Уральское управление Ростехнадзора установило причину обрушения в Прикамье бункера с зерном, в результате которого погибла женщина.

"Обрушение бункера произошло в ходе осуществления выгрузки зерна по причине ранее обнаруженной течи по фланцевому соединению выпускного конуса с корпусом бункера", - цитирует РБК-Пермь управление.

Напомним, днём 23 августа в селе Култаево на территории сельхозпредприятия произошло обрушение металлической конструкции зернохранилища. Работницу засыпало сотней тонн зерна. Она погибла на месте происшествия.