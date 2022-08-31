В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине статус контртеррористической

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что специальной военной операции на Украине следует присвоить статус контртеррористической.

"Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма", — заявил Шеремет РИА Новости.

Депутат обратил внимание на такие преступления киевского режима, как уничтожение собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС.

Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров выразил мнение, что специальная военная операция должна завершиться на западных границах Украины.

Сенатор заявил, что любой украинский регион, который не затронет денацификация, "останется проектом Анти-Россия".