Три человека пострадали в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области в результате ДТП пострадали три человека, в том числе 15-летняя девочка, сообщили Накануне.RU в ОГИБДД по Копейску.

авария произошла 30 августа на 9км автодороги Челябинск-Октябрьское на территории Копейского городского округа. Водитель УАЗ Патриот при повороте налево не уступил дорогу ВАЗ-2120, движущемуся во встречном направлении. Автомобили столкнулись.

В результате ДТП водитель ВАЗ и два его пассажира получили травмы и были госпитализированы.