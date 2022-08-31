31 Августа 2022
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Экономика В России
Российский лоукостер «Победа», самолет (2015) | Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Экс-глава авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков возглавил сеть "Перекресток"

Экс-глава авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков" возглавил сеть супермаркетов "Перекресток", сообщили в пресс-службе ритейлера X5 Retail Group.

В компании отмечают, что у Калмыкова есть более чем 25-летний опыт управления крупными компаниями, а также напоминают, что при нем "Победа" стала "самым востребованным и эффективным авиаперевозчиком в стране".

"Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции "Перекрестка". Уверен, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея, особенно его способность создавать уникальное клиентское предложение, мотивировать команду и добиваться результата, помогут реализовать нашу стратегию в сегменте супермаркетов", - прокомментировал Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор Х5 Group.

Сам Калмыков заявил, что собирается сделать "Перекресток" самой эффективной сетью супермаркетов.

Калмыков покинул пост гендиректора "Победы" 4 марта – после начала военной спецоперации РФ на Украине и введения санкций в отношении российских компаний, под которые попала и "Победа". "Команда "Победы" выросла и окрепла настолько, что вы сможете летать сами, без меня. Сегодня компания абсолютно устойчива, на счетах находится рекордный объем денежных средств, у нас отсутствуют кредитные обязательства. И я искренне и с большой благодарностью желаю нашей "Победе" дальнейших успехов", - заявил тогда Калмыков в обращении к сотрудникам авиакомпании. Позже в интервью он рассказывал, что покинул компанию, поскольку не является кризис-менеджером, а именно в такой ситуации после 24 февраля оказалась вся авиация, в том числе лоукостер, не рассчитанный на условия изменившегося рынка.

Теги: андрей калмыков, перекресток, победа



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