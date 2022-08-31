31 Августа 2022
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Образование Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловских школьников не будут уводить на дистант, но карантин возможен

Школьников Свердловской области не будут уводить на дистант в связи с новой волной коронавируса. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.
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"Хочу всех успокоить. Мы не собираемся возвращать обязательный масочный режим и не будем переводить школьников на дистанционное обучение", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, есть только рекомендации по ношению масок. Сегодня стало известно, что в школах Среднего Урала некоторые сотрудники должны будут соблюдать масочный режим.

"И у нас есть четкий алгоритм – если в школе выявляется коронавирус, то могут вводиться карантинные мероприятия в отдельном классе, но никаких всеобщих дистантов не будет", - добавил Куйвашев.

Напомним, что всех педагогов свердловских школ перед началом нового учебного года протестируют на ковид.

Теги: школы, дистант, карантин, ковид



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