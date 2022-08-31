31 Августа 2022
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Автомобильная заправочная станция (2021) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае "дочка" ЛУКОЙЛа необоснованно завышала цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба установила необоснованное завышение цен дочек "ЛУКОЙЛа" в Пермском крае и Нижегородской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФАС России.

Дела были возбуждены в отношении "Лукойл-Центрнефтепродукт" и "Лукойл-Уралнефтепродукт" по признакам нарушения закона о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10). Территориальные антимонопольные органы установили доминирование этих компаний на товарном рынке нефтепродуктов в границах этих регионов.

"В ходе рассмотрения дел подтвердились факты, что расходы компаний, которые необходимы для розничной реализации бензинов АИ-92 и АИ-95, снижались за счёт уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости на АЗС отсутствовали. По итогам рассмотрения дел этот рост розничных цен признан необоснованным", - говорится в сообщении.

Компании получили предписания об устранении нарушений.

Теги: Пермское УФАС, цены на бензин, ЛУКОЙЛ



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