На актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации ВС РФ

На актрису Кристину Асмус завели административное дело о дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщили РИА Новости в Тверском райсуде Москвы.

Артистка стала фигуранткой дела по статье 20.3.3, Ч. 1 КоАП, ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За что именно на Асмус был составлен протокол - не уточняется.

Ранее по аналогичной статье был признан виновным лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Суд присудил музыканту штраф в размере 50 тысяч рублей. Представитель Шевчука подал апелляцию в Верховный суд Башкирии.