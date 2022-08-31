У россиян растет просрочка по потребительским кредитам

По итогам июля 2022 года просрочка россиян по потребительским кредитам выросла. Уровень просрочки составил 102 млрд по кредитам наличными и 40 млрд руб. по кредитным картам, это данные Объединенного кредитного бюро, на которые ссылается "Коммерсант". Небольшая положительная тенденция наметилась только в сегменте автокредитования, но и там просрочна составляет 10 млрд руб.

Эксперты объясняют, что платежи по автокредитам реже задерживаются, поскольку кредит обеспечен самим автомобилем, а процент по таким ссудам меньше, чем по потребительским.

Портфель кредитов физлицам продолжает расти. В июле банки выдали почти 2,8 млн кредитов на 856,8 млрд руб., по данным Frank RG

По оценкам НАПКА, по итогам года объем просроченной задолженности физлиц перед банками может показать прирост 16–18%. Для сравнения: годом ранее прирост был на уровне 6%.