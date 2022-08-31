Педагогов свердловских школ срочно тестируют на ковид. Есть заболевшие

31 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Образование Свердловская область
Карантин, больница (2017) | Фото: okbhmao.ru

Педагогов свердловских школ срочно тестируют на ковид. Есть заболевшие

Всех педагогов школ Среднего Урала перед началом нового учебного года протестируют на ковид. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских.
Читайте также:

По его данным, на сегодняшний день проверено 12,5% от работников, подлежащих тестированию.

"Дело в том, что условие тестирования – не более чем за двое суток до начала учебного процесса. Основной процесс [тестирования] идет именно сегодня", - рассказал Шиловских.

Он отметил, что все абсолютно бесплатно, а проверяют педагогов с помощью экспресс-тестов. Результат становится известен уже через 20 минут.

"К сожалению, результаты тестов сказать пока не могу – сколько человек было выявлено. Но в любом случае, к тем учителям, кто заболел, будут приняты меры, чтобы заболевание не распространялось", - пообещал представитель Минобра, еще раз отметив, что сегодня – основной день тестирования.

Как сообщало Накануне.RU, с началом нового учебного года в школах Среднего Урала будет частично действовать масочный режим.

Теги: школы, ковид, тест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.08.2022 10:35 Мск Свердловских школьников не будут уводить на дистант, но карантин возможен


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети