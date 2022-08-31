Педагогов свердловских школ срочно тестируют на ковид. Есть заболевшие

Всех педагогов школ Среднего Урала перед началом нового учебного года протестируют на ковид. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских.

По его данным, на сегодняшний день проверено 12,5% от работников, подлежащих тестированию.

"Дело в том, что условие тестирования – не более чем за двое суток до начала учебного процесса. Основной процесс [тестирования] идет именно сегодня", - рассказал Шиловских.

Он отметил, что все абсолютно бесплатно, а проверяют педагогов с помощью экспресс-тестов. Результат становится известен уже через 20 минут.

"К сожалению, результаты тестов сказать пока не могу – сколько человек было выявлено. Но в любом случае, к тем учителям, кто заболел, будут приняты меры, чтобы заболевание не распространялось", - пообещал представитель Минобра, еще раз отметив, что сегодня – основной день тестирования.

Как сообщало Накануне.RU, с началом нового учебного года в школах Среднего Урала будет частично действовать масочный режим.