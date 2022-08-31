31 Августа 2022
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лесные пожары в Тюменской области (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Пожар в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке

Природный пожар в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, ситуацию осложняют сильный ветер, жаркая погода и отсутствие осадков.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. Группировка МЧС сосредоточена на защите от огня населенных пунктов - Култуки, Малаховка и Сергеевка.

Более 100 человек и 25 единиц техники ведут круглосуточное окарауливание для недопущения перехода огня, добавили в МЧС.

Напомним, площадь лесного пожара в Рязанской области продолжает расти, несмотря на усилия сборной группировки и федерального штаба под руководством замминистра природных ресурсов.

Ранее в МЧС заявили, что увеличение площади пожара происходит за счет "планового отжига".

Теги: рязанская область, лесной пожар



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