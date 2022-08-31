В Челябинской области за сутки 633 человека заразились коронавирусом

В Челябинской области зафиксирован рост заболеваемость коронавирусом. За сутки COVID-19 выявили у 633 человек, в том числе у 22 школьников. Два человека скончались.

Днем ранее в регионе было зарегистрировано 583 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 348 тыс. 644 человека. Умерло – 9 тыс. 139 пациентов. В настоящий момент в регионе 6 тыс. 388 заболевших. За сутки выписаны 250 человек, всего в регионе выздоровели 333 тыс. 75 пациентов.