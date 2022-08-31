В Югре наладят производство гуаровой камеди

В ХМАО планируют развивать производство гуаровой камеди, применяемой в нефтяной отрасли. Соответствующие соглашение заключили "Газпром нефть" и компания "ЭКОНО-ТЕХ".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпром нефти", испытания сырья российского производства пройдут на месторождениях "Газпром нефти" в Югре.

Гуаровая камедь – важнейший компонент для увеличения нефтеотдачи пластов. Сырье используют при проведении операций по гидроразрыву пласта (ГРП). Этот природный загуститель, добываемый из зерен бобовой культуры гуар, помогает переносить проппант в необходимые зоны скважин для ГРП.

Сегодня гидроразрыв пласта используется на 70% скважин. Это одна из ключевых операций, позволяющая эффективно осваивать сложные запасы и продлевать жизнь зрелых месторождений.

"Именно поэтому так важно, чтобы вся наша отрасль имела беспрепятственный доступ к этой технологии. Для этого мы вместе с партнерами из различных отраслей экономики стремимся создавать в России все элементы, требующиеся для выполнения ГРП - от ИТ-программ, до оборудования и специальных составов, необходимых для закачки в пласт. Очередным шагом в этом важном для нефтяной индустрии проекте станет начало выпуска на территории России отечественного продукта, который будет применяться на наших месторождениях", - рассказал заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев в рамках подписания соглашения.

Емкость рынка гуара для проведения ГРП в России оценивается минимум в 25-30 тыс. тонн в год.

Производить продукт планируют на заводе компании "ЭКОНО-ТЕХ" в Нижневартовске. Выбор площадки обусловлен оптимальной логистикой продукции на нефтедобывающие предприятия в Югре и на Ямале. На начальном этапе мощность завода составит порядка 6 тыс. тонн продукции в год, первый выпуск ожидается уже в сентябре 2022 года.

"Наш завод позволит организовать масштабную переработку гуара на российском рынке. Нефтяные компании смогут получать безопасный природный отечественный продукт для проведения высокотехнологичных операций. В перспективе в стране будет сформирован полный цикл получения гуаровой камеди – от выращивания до переработки", - уверен директор "ЭКОНО-ТЕХ" Дмитрий Осипов.