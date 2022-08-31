31 Августа 2022
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Образование Свердловская область
школа, 1 сентября, банер, день знаний (2018) | Фото:Накануне.RU

В свердловских школах будет частично действовать масочный режим

С началом нового учебного года в школах Среднего Урала будет частично действовать масочный режим. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.
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По ее словам, в масках должны будут работать хозяйственные сотрудники, в том числе уборщики помещений, а в масках и перчатках – работники пищеблока. Дети и педагоги могут находиться в школе без масок.

"На данный момент у нас кабинетная система отменена и пока не будет возобновляться. Отменено требование по соблюдению в столовых расстояния в 1,5 метра между учащимися. Будем надеяться, что учебный год начнется как обычно", - рассказала Моисеева.

Она уточнила, что 1 сентября должно пройти на открытом воздухе. При этом сохраняется запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Напомним, ранее свердловский Роспотребнадзор призвал немедленно вернуть масочный режим в регионе. В местном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что такой вариант не исключен.

Теги: школы, маски, Свердловская область



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