В бизнес-центре Магнитогорска неизвестный сбросил ртуть в канализацию
В бизнес-центре в Магнитогорске сбросили ртуть в канализацию, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
Инцидент произошел 30 августа. Во время уборки комнат общего пользования на дне сантехники клининг-менеджер увидела ртуть. Количество вещества соответствовало содержанию в бытовом градуснике.
"Водоснабжение на этаже было временно перекрыто, вода слита, ртуть собрана, помещение проветрено и подвергнуто дополнительной тщательной уборке", - рассказали в пресс-центре.
Ртуть будет передана специализированной организации, которая занимается утилизацией опасного вещества. Южноуральцам напомнили, что ртутьсодержащие лампы, бытовые ртутные градусники и другие ртутьсодержащие отходы запрещено выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов или канализацию.