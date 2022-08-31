В бизнес-центре Магнитогорска неизвестный сбросил ртуть в канализацию

В бизнес-центре в Магнитогорске сбросили ртуть в канализацию, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел 30 августа. Во время уборки комнат общего пользования на дне сантехники клининг-менеджер увидела ртуть. Количество вещества соответствовало содержанию в бытовом градуснике.

"Водоснабжение на этаже было временно перекрыто, вода слита, ртуть собрана, помещение проветрено и подвергнуто дополнительной тщательной уборке", - рассказали в пресс-центре.

Ртуть будет передана специализированной организации, которая занимается утилизацией опасного вещества. Южноуральцам напомнили, что ртутьсодержащие лампы, бытовые ртутные градусники и другие ртутьсодержащие отходы запрещено выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов или канализацию.