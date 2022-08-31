31 Августа 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Пермский суд заочно арестовал экс-акционера "Соликамского магниевого завода"

Свердловский районный суд Перми заочно арестовал экс-акционера "Соликамского магниевого завода" Игоря Пестрикова, сообщает "Ъ".

Он был объявлен в федеральный розыск 30 июля этого года.

Ранее в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в пособничестве в злоупотреблении гендиректору СМЗ Артуру Уртаеву. Сообщается, что Пестриков заключил с заводом договор займа на 250 млн руб. под 11% годовых.

В качестве обеспечения договора выступали доли заемщика в размере 24,99% в "Фин-Проект". Однако обеспечить возврат займа оно не могло. Уртаева отправили в СИЗО, а потом под домашний арест. Ему инкриминировали также растрату в особо крупном размере. Пестриков скрылся. Он также обвиняется в хищении средств предприятия.

Теги: Соликамский магниевый завод, акционер, Игорь Пестриков



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