31 Августа 2022
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Экономика За рубежом
газ, конфорка, газовая плита (2019) | Фото: Правительство Пермского края

Европейские газовые хранилища заполнены на 80%

Европа заполнила свои подземные газовые хранилища (ПХГ) на 80% - это целевой показатель на 1 сентября. В прошлом году к этому моменту заполненность хранилищ составляла 67%, в 2020 и 2019 гг. – около 91%, но в 2018 – 73%, а в 2017 – 76%, пишет Teknoblog.ru.

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), в Европе 18 из 27 стран имеют свои резервуары для хранения газа. Пока не все они равномерно заполнены на 80%.

По новым правилам ЕС ПХГ должны быть заполнены на 80% к 1 ноября, в последующие годы предполагается заполнять на эту дату 90% объемов.

Теги: газовые хранилища, европа, газ



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