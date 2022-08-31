Европейские газовые хранилища заполнены на 80%

Европа заполнила свои подземные газовые хранилища (ПХГ) на 80% - это целевой показатель на 1 сентября. В прошлом году к этому моменту заполненность хранилищ составляла 67%, в 2020 и 2019 гг. – около 91%, но в 2018 – 73%, а в 2017 – 76%, пишет Teknoblog.ru.

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), в Европе 18 из 27 стран имеют свои резервуары для хранения газа. Пока не все они равномерно заполнены на 80%.

По новым правилам ЕС ПХГ должны быть заполнены на 80% к 1 ноября, в последующие годы предполагается заполнять на эту дату 90% объемов.