В Госдуме смерть Горбачёва вызвала "ощущение брезгливой усталости"

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, комментируя в своём Telegram-канале смерть Михаила Горбачёва, сообщила, что это событие вызвало у неё "ощущении брезгливой усталости".

"Конечно, смерть – всегда плохо, однако в данном случае (как и в случае, например, казни маньяка Чикатило) не хочется ни сожалеть, ни радоваться. Есть ощущение брезгливой усталости: ну, ушёл и ушёл. Хотя с политической точки зрения существует и сильная досада: этого преступника должны были судить и осудить при жизни", - написала Останина.

Она уточнила, что политик "помер с "недожеванным куском пиццы во рту", но не в клетке во время чтения приговора".

"Что ж, История и люди уже вынесли ему этот приговор. Один из разрушителей великой Советской страны мертв. Время возвращать к жизни Державу", - подытожила Останина.

Напомним, Горбачев умер вечером 30 августа на 92-м году жизни. У политика были проблемы с почками. Mash сообщал, что накануне смерти Горбачев приехал в Центральную клиническую больницу на гемодиализ. Первого и единственного президента СССР похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с супругой.