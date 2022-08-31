Американский генерал призвал НАТО разрешить Украине наносить удары по всей России

США необходимо передать Украине дальнобойное оружие и разрешить нанесение ударов по территории России, заявил бригадный генерал ВС США в отставке Марк Арнольд.

По его словам, США и НАТО совершили "огромную стратегическую" ошибку, когда ввели запрет для Украины не применять переданное спонсорами киевского режима оружие для ударов вглубь территории РФ. Арнольд уточнил, что говорит не о Крыме, пишет Regnum.

По мнению военачальника, ВСУ следует атаковать объекты, расположенные "в сотнях километров вглубь России".

Арнольд пояснил, что считает необходимым передать Украине ЗРК Patriot, дальнобойные ракеты для РСЗО Himars, а также самолеты и боевые дроны, стоящие на вооружении в США.

Ранее США поставили РСЗО HIMARS Киеву при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. При этом СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщали, что США дали разрешение вооруженным силам Украины использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму. Чиновник объяснил это тем, что оружие, поставленное Вашингтоном, предназначено для обороны, а любая цель, которую Киев преследует на своей земле, является обороной.