Американский генерал призвал НАТО разрешить Украине наносить удары по всей России

31 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
РСЗО HIMARS (2022) | Фото: tehnomil.net

Американский генерал призвал НАТО разрешить Украине наносить удары по всей России

США необходимо передать Украине дальнобойное оружие и разрешить нанесение ударов по территории России, заявил бригадный генерал ВС США в отставке Марк Арнольд.

По его словам, США и НАТО совершили "огромную стратегическую" ошибку, когда ввели запрет для Украины не применять переданное спонсорами киевского режима оружие для ударов вглубь территории РФ. Арнольд уточнил, что говорит не о Крыме, пишет Regnum.

По мнению военачальника, ВСУ следует атаковать объекты, расположенные "в сотнях километров вглубь России".

Арнольд пояснил, что считает необходимым передать Украине ЗРК Patriot, дальнобойные ракеты для РСЗО Himars, а также самолеты и боевые дроны, стоящие на вооружении в США.

Ранее США поставили РСЗО HIMARS Киеву при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. При этом СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщали, что США дали разрешение вооруженным силам Украины использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму. Чиновник объяснил это тем, что оружие, поставленное Вашингтоном, предназначено для обороны, а любая цель, которую Киев преследует на своей земле, является обороной.

Теги: генерал вс сша , нато, украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети