Аксёнов заявил об исполнении мечты погибшего главы ДНР Захарченко

Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня, в четвёртую годовщину гибели главы ДНР Александра Захарченко, в своём Telegram-канале высказался о том, что "мечта Захарченко об освобождении Донбасса будет исполнена".

"Захарченко никогда не сомневался ни в полном освобождении Донбасса от украинской оккупации, ни в воссоединении народных республик с исторической Родиной. Скоро его мечта исполнится. А тем, кто смеялся над его словами о том, что придёт время и ополченцы возьмут Киев, сегодня не до смеха".

Место Александра Захарченко – рядом с героями отечественной истории, место его врагов – на её свалке, считает Аксёнов.

Как сообщало Накануне.RU, Захарченко погиб 31 августа 2018 г. в результате теракта в центре Донецка. В сентябре того же года в ДНР был задержан подозреваемый, который являлся сотрудником СБУ. Он дал показания. По его словам, группе, которая готовила теракт в центре Донецка, передали "совершенно новое" устройство. Задержанный уверен, что оно было передано на Украину американскими спецслужбами. По его оценкам, оно стоит более $10 тысяч. Преемник Захарченко на посту главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что к организации убийства причастны западные спецслужбы.