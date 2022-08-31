31 Августа 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Александр Захарченко, учреждение государства &quot;Малороссия&quot; (2017) | Фото: официальный сайт главы ДНР

Аксёнов заявил об исполнении мечты погибшего главы ДНР Захарченко

Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня, в четвёртую годовщину гибели главы ДНР Александра Захарченко, в своём Telegram-канале высказался о том, что "мечта Захарченко об освобождении Донбасса будет исполнена".

"Захарченко никогда не сомневался ни в полном освобождении Донбасса от украинской оккупации, ни в воссоединении народных республик с исторической Родиной. Скоро его мечта исполнится. А тем, кто смеялся над его словами о том, что придёт время и ополченцы возьмут Киев, сегодня не до смеха".

Место Александра Захарченко – рядом с героями отечественной истории, место его врагов – на её свалке, считает Аксёнов.

Как сообщало Накануне.RU, Захарченко погиб 31 августа 2018 г. в результате теракта в центре Донецка. В сентябре того же года в ДНР был задержан подозреваемый, который являлся сотрудником СБУ. Он дал показания. По его словам, группе, которая готовила теракт в центре Донецка, передали "совершенно новое" устройство. Задержанный уверен, что оно было передано на Украину американскими спецслужбами. По его оценкам, оно стоит более $10 тысяч. Преемник Захарченко на посту главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что к организации убийства причастны западные спецслужбы.

Теги: Александр Захарченко, Сергей Аксёнов, Крым, Донбасс, освобождение



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