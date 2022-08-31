УВЗ переводит сотрудников, работающих над ГОЗ, на особое расписание со сверхурочными

Сотрудники Уралвагонзавода, работающие над выполнением государственного оборонного заказа, переводятся на особый режим работы со сверхурочными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Из-за "увеличения объемов важнейших для обороноспособности страны задач" работников будут привлекать к дополнительным часам работы как в будние дни, так и выходные. При этом сверхурочные руководство обещает оплачивать в двойном размере с начала переработки. Так, в будние дни сотрудники УВЗ могут оставаться на рабочем месте до 4 часов дополнительно, а в выходные до 8 часов.

Помимо этого, для рабочих, трудящихся над ГОЗ на механосборочном, металлургическом и вагоносборочном производствах, установлена надбавка к действующей тарифной ставке в размере 35%. Дополнительно внедрена система временных переводов в подразделения механосборочного производства. За счет завода сотрудники могут пройти переобучение и повышение квалификации.