31 Августа 2022
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Политика Украина
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. (2022) | Фото: Twitter Рафаэля Гросси

МАГАТЭ хочет организовать на Запорожской АЭС постоянную миссию - Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что рассчитывает организовать на Запорожской АЭС постоянную миссию. Сегодня группа из 14 экспертов агентства, как ожидается, посетит станцию и оценит уровень безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта. Гросси добавил, что миссия продлится несколько дней, хотя ранее заявлялось, что специалисты едут на станцию на один день.

По данным СМИ, сейчас кортеж миссии МАГАТЭ уже направляется из Киева в Энергодар – город, где расположена Запорожская АЭС. Сейчас эта территория находится под контролем ВС РФ.

Ранее глава администрации подконтрольной ВС РФ территории Запорожской области Украины Евгений Балицкий заявил: "Мы ожидаем, что специалисты воспользуются возможностью непосредственно на месте изучить и оценить доказательства преступных действий киевского режима и повлияют на него. Очевидно, что для Украины визит миссии МАГАТЭ на станцию невыгоден".

Накануне Гросси встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси



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Ранее 31.08.2022 07:50 Мск Reuters: Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении ЗАЭС


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