Кадыров вступился за певца Jony перед "диванными богословами"

Глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за певца Jony, который должен выступить в Грозном. Ранее в соцсетях появились комментарии пользователей из республики, возражающих против концерта артиста. Кадыров назвал их "диванными богословами".

"Кто бы мог подумать, но ближайший концерт известного певца Jony в Грозном вызвал недовольство у религиозных дилетантов. Видите ли, диванные богословы (которые об исламских знаниях имеют далеко не глубокое представление и которые ни минуты не обучались религиозным наукам) почему-то именно сегодня активизировались и решили пройтись выдуманными доводами как по самой теме концерта, так и по моей семье, упрекая даже в такой мелочи, как... лайк публикации!" – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также предложил "словоблудам", хвастающимся "исключительной набожностью", прийти сегодня на "открытый диалог у Дома торжеств в Грозном".

"Интересно посмотреть, живут ли они сами каждый день по канонам Ислама или только горазды строчить об этом тексты в соцсетях. Впрочем, я уверен, что столь радикальные и категоричные комментарии оставляют обычные бездельники, не желающие чего-то добиться в жизни", - заключил Кадыров.

Певцу Jony (Джони) 26 лет, он азербайджанец, родился в Баку, но в шесть лет переехал с семьей в Москву. Окончил магистратуру Государственного университета управления, но после вуза занялся музыкой.