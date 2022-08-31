Кадыров вступился за певца Jony перед "диванными богословами"

31 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Северо-Кавказский ФО
Рамзан Кадыров (2022) | Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

Кадыров вступился за певца Jony перед "диванными богословами"

Глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за певца Jony, который должен выступить в Грозном. Ранее в соцсетях появились комментарии пользователей из республики, возражающих против концерта артиста. Кадыров назвал их "диванными богословами".

"Кто бы мог подумать, но ближайший концерт известного певца Jony в Грозном вызвал недовольство у религиозных дилетантов. Видите ли, диванные богословы (которые об исламских знаниях имеют далеко не глубокое представление и которые ни минуты не обучались религиозным наукам) почему-то именно сегодня активизировались и решили пройтись выдуманными доводами как по самой теме концерта, так и по моей семье, упрекая даже в такой мелочи, как... лайк публикации!" – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также предложил "словоблудам", хвастающимся "исключительной набожностью", прийти сегодня на "открытый диалог у Дома торжеств в Грозном".

"Интересно посмотреть, живут ли они сами каждый день по канонам Ислама или только горазды строчить об этом тексты в соцсетях. Впрочем, я уверен, что столь радикальные и категоричные комментарии оставляют обычные бездельники, не желающие чего-то добиться в жизни", - заключил Кадыров.

Певцу Jony (Джони) 26 лет, он азербайджанец, родился в Баку, но в шесть лет переехал с семьей в Москву. Окончил магистратуру Государственного университета управления, но после вуза занялся музыкой.

Теги: рамзан кадыров, jony, грозный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети