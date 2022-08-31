В окружении Горбачева заявили, что политик умер не от коронавируса

Первый президент СССР Михаил Горбачев умер не от коронавируса, причиной смерти стали болезни.

"Коронавирус не затронул его. Сказался возраст и болезни", - сообщил "Интерфаксу" источник в окружении политика.

По словам источников агентства, Горбачев с начала пандемии находился под наблюдением врачей Центральной клинической больницы. Периодически он покидал больницу с соблюдением всех мер предосторожности.

Напомним, Горбачев умер вечером 30 августа на 92-м году жизни. У политика были проблемы с почками. Mash сообщал, что накануне смерти Горбачев приехал в Центральную клиническую больницу на гемодиализ. Первого и единственного президента СССР похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с супругой.