Hill: Украине нужны переговоры с Россией, чтобы сохраниться как государству

Цели Владимира Зеленского в борьбе против России недостижимы, если не считать переворота России или массового мятежа внутри российской армии. Ему лучше пойти на переговоры с Россией, что закончить военный конфликт, опасный для украинской государственности, пишет The Hill.

Маловероятно, что Украина получит необходимые средства для создания такого наступательного потенциала, который позволил бы снова захватить все освобожденные Россией территории, считает автор. У Запада, похоже, стратегии нет вообще.

"Убийство достаточного количества российских солдат, чтобы вынудить Россию пойти на переговоры или, по крайней мере, согласиться на прекращение огня, и оставить условия на усмотрение Зеленского - это и безрассудно, и глупо", - пишет автор Харлан Ульман, старший советник Атлантического совета .

Так как приближается зима, то на позицию западных стран будут сильно влиять поставки энергоносителей. Поэтому лучшим выходом являются переговоры. Президент России Владимир Путин, возможно, открыт для них, но Зеленский - точно нет.

"Следовательно, если должно быть достигнуто какое-либо урегулирование, это решение не может зависеть только от Зеленского. Зеленский должен понять, что прекращение военного конфликта необходимо, если Украина хочет выжить как независимое государство", - заключает Ульман.

С начала лета многие западные СМИ пишут о том, что Украине необходимо пойти на переговоры и компромисс с Россией. Эти материалы начали появляться, когда российские войска стали постепенно продвигаться в Донбассе.