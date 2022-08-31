31 Августа 2022
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Hill: Украине нужны переговоры с Россией, чтобы сохраниться как государству

Цели Владимира Зеленского в борьбе против России недостижимы, если не считать переворота России или массового мятежа внутри российской армии. Ему лучше пойти на переговоры с Россией, что закончить военный конфликт, опасный для украинской государственности, пишет The Hill.
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Маловероятно, что Украина получит необходимые средства для создания такого наступательного потенциала, который позволил бы снова захватить все освобожденные Россией территории, считает автор. У Запада, похоже, стратегии нет вообще.

"Убийство достаточного количества российских солдат, чтобы вынудить Россию пойти на переговоры или, по крайней мере, согласиться на прекращение огня, и оставить условия на усмотрение Зеленского - это и безрассудно, и глупо", - пишет автор Харлан Ульман, старший советник Атлантического совета .

Так как приближается зима, то на позицию западных стран будут сильно влиять поставки энергоносителей. Поэтому лучшим выходом являются переговоры. Президент России Владимир Путин, возможно, открыт для них, но Зеленский - точно нет.

"Следовательно, если должно быть достигнуто какое-либо урегулирование, это решение не может зависеть только от Зеленского. Зеленский должен понять, что прекращение военного конфликта необходимо, если Украина хочет выжить как независимое государство", - заключает Ульман.

С начала лета многие западные СМИ пишут о том, что Украине необходимо пойти на переговоры и компромисс с Россией. Эти материалы начали появляться, когда российские войска стали постепенно продвигаться в Донбассе.

Теги: Украина, Россия, переговоры



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