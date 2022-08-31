В Челябинской области из-за гнилых шпал восемь вагонов с глиной сошли с рельсов

В Челябинской области восемь груженных глиной вагонов сошли с рельсов на станции Нижне-Увельская, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 30 августа на пути необщего пользования АОР "Народное предприятие "Челябинское рудоуправление". При подаче 40 вагонов на путь общего пользования произошел сход восьми груженных глиной вагонов, два из них опрокинулись на бок.

В результате происшествий никто не пострадал. По предварительным данным, сход вагонов произошел из-за гнилых шпал. По данному факту проводится проверка.