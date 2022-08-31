"Газпром" полностью остановил прокачку газа по "Северному потоку"

Поставки по газопроводу "Северный поток" упали до нуля кубических метров в час в связи с приостановкой прокачки из-за планового ремонта единственной рабочей газопоршневой установке (ГПУ) № 24 на компрессорной станции "Портовая".

Об этом свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel, а также оператора "Северного потока", компании Nord Stream AG.

Физический поток газа по трубопроводу остановлен полностью в 04:00 мск в точке приема в Грайфсвальде с немецкой стороны, пишет Regnum.

Газпром ранее анонсировал остановку прокачки газа по "Северному потоку" с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября. В компании сообщали, что на "Портовой" будут выполнены работы вместе со специалистами компании Siemens, оборудование которой используется на станции. Работы завершатся 2 сентября, после чего, при отсутствии неисправностей, экспорт газа будет восстановлен до прежнего уровня в 33 млн куб. м в сутки.

Напомним, турбина, необходимая для полноценной работы газопровода "Северный поток", находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, она готова к эксплуатации.