31 Августа 2022
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&quot;Транснефть – Сибирь&quot; обеспечило устойчивую сотовую связь в тюменском селе (2022) | Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

"Транснефть – Сибирь" обеспечило устойчивую сотовую связь в тюменском селе

Благодаря участию"Транснефть – Сибирь" на территории Гилевского сельского поселения в Ярковском районе Тюменской области налажена устойчивая сотовая связь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть – Сибирь".

Обеспечить стабильный прием сигнала сотовой связи абонентами в селе Гилево удалось благодаря размещению оборудования оператора на мачте связи, установленной на территории линейной производственной станции (ЛПДС) "Бачкун" Тюменского управления магистральных нефтепроводов. Это позволило кратно увеличить зону покрытия и улучшить качество связи.

Глава Ярковского муниципального района Евгений Золотухин выразил признательность в адрес генерального директора "Транснефть – Сибирь" Рустэма Исламова за оперативное содействие в решении вопроса эксплуатации оборудования оператора сотовой связи.

"Благодаря решению руководства "Транснефть – Сибирь" удалось стабилизировать социальное напряжение среди населения Гилевского сельского поселения, обеспечить полноценное функционирование объектов экономики, жизнеобеспечения, детских досуговых учреждений", – отметил он.

ЛПДС "Бачкун" расположена в непосредственной близости от села Гилево. Большинство работников станции проживают в данном населенном пункте. Предприятие на постоянной основе оказывает финансовую поддержку селу в рамках благотворительной программы. Регулярную благотворительную помощь "Транснефть – Сибирь" выделяет сельской школе, в том числе в рамках корпоративной благотворительной программы "Транснефть" развития школьного образования отремонтировано и оснащено лабораторным и демонстрационным оборудованием несколько кабинетов точных наук. Совместно с работниками предприятия на территории села проводятся экологические, добровольческие и патриотические мероприятия.

Теги: Транснефть – Сибирь, сотовая связь, Бачкун, Рустэм Исламов, Евгений Золотухин



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