31 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Семейной паре из Екатеринбурга грозит до семи лет колонии за издевательства над детьми

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о применении супругами насилия к своим малолетним детям.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, дело возбуждено против мужчины 1984 года рождения и женщины 1985 года рождения. Речь идет о части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание двух или более лиц, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего). По версии следствия, супруги применяли физическое и психическое насилие в отношении нескольких своих детей.

Сейчас допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. Истребуется характеризующий материал в отношении подозреваемых, выясняются все без исключения обстоятельства.

Как добавили в ведомстве, дело возбуждено по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. По закону, семейной паре может грозить до семи лет лишения свободы.

Теги: СК, дети, дело, Екатеринбург



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Ранее 30.08.2022 14:35 Мск В Екатеринбурге СК проверяет семью, где супруги могут издеваться над детьми


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