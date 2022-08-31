Тайвань впервые открыл огонь по китайскому беспилотнику

Тайваньские военные впервые открыли огонь по дрону Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после игнорирования соответствующего предупреждения. Об этом сообщает Taiwan News.

Китайский беспилотник приблизился к "внешнему" для Тайбэя острову Цзиньмэнь, который находится у материка, но контролируется Тайванем.

Сначала армейское командование обороны острова заявило, что были обнаружены три группы гражданских беспилотников по три в каждой, пролетающие над соседними островами Дадан, Эрдан и Ши, образующими архипелаг. После предупреждения сигнальными ракетами беспилотники улетели с островов в направлении китайского Сямэня.

Позже в пространство Тайваня вошел еще один беспилотник, с которым было сделано то же самое. Но так как он продолжал кружить над островом, тайваньские военные открыли огонь по нему. После этого беспилотник улетел.

Китай считает этот архипелаг частью городского округа Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один китайский военный самолет, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, но все изменилось в августе с.г.

Накануне министерство национальной обороны Тайваня заявило, что будет сбивать вторгающиеся китайские беспилотники, которые не прислушаются к предупреждениям. А борьба с беспилотниками будет включать четыре этапа: запуск сигнальных ракет, сообщение о вторжении, огонь и уничтожение.

В последние дни на китайском сайте соцсетей Weibo появились фото- и видеоматериалы, на которых видно, что китайские беспилотники проникают в воздушное пространство Тайваня и крупным планом снимают тайваньских военных.

24 августа власти Тайваня анонсировали строительство 45 объектов с 2022 по 2026 год для борьбы с беспилотниками. В 2023 году власти приобретут пять комплектов систем защиты от беспилотных летательных аппаратов и 232 установки для создания помех, при этом приоритет будет отдан военным объектам на "внешних" островах, расположенных у китайского берега.

По данным тайваньского командования, после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2-3 августа китайские беспилотники совершили 23 "вторжения" в район округа Цзиньмэнь.

Китайское издание Global Times пишет, что у НОАК есть военные беспилотники, которые значительно превосходят гражданские аппараты во многих аспектах, в том числе способности противостоять помехам. И в случае военной операции будут использованы военные дроны, против которых Тайвань не сможет бороться так же легко, как против гражданских. Если тайваньские власти откроют огонь по ним, такие беспилотники нанесут ответный удар по военным объектам Тайваня. И тайваньские власти должны дважды подумать, прежде чем атаковать беспилотник с материка.