Поликлиника в Екатеринбурге требует у правительства 1,7 млн за ПЦР-тесты для детей

Руководство ООО "Первая детская поликлиника" в Академическом направило в суд иск о взыскании 1,716 млн рублей за ПЦР-тестирование детей. Ответчиками в деле выступают минздрав и минфин Свердловской области, следует из информации в картотеке Арбитражного суда.

О необходимости взыскать потраченную сумму с министерств здравоохранения и финансов главврач сообщал еще в мае. Незадолго до этого минфин отказал поликлинике, сославшись "на новые экономические условия".

В качестве третьих лиц суд привлек управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, а также уполномоченного по защите прав предпринимателей по Свердловской области и прокуратуру Свердловской области.

Предварительное заседание запланировано на 23 сентября.

Напомним, Всероссийский союз пациентов обратился в Министерство здравоохранения России с просьбой повлиять на медицинские организации, которые при плановой госпитализации требуют результаты ПЦР-теста на COVID-19, но при этом не предлагают сдать его бесплатно по программе Обязательного медицинского страхования. В союзе утверждают, что пациенты по-прежнему вынуждены делать анализы за свой счет и не рискуют жаловаться в вышестоящие инстанции, так как боятся испортить отношения с медработниками или вовсе получить отказ в госпитализации.