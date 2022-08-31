31 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Западные санкции удивили Путина, он не ожидал этого - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что западные санкции, введенные в отношении России, являются "эффективными и правильными".

В интервью изданию Magdeburger Volksstimme глава немецкого правительства заявил, что действия России в отношении Украины "нельзя ничем оправдать". Он также сказал о личной ответственности Путина.

"Это было вопиющим нарушением международного права. И международное сообщество отреагировало на это нарушение и ввело далеко идущие санкции. В то же время мы поддерживаем Украину и поддерживаем ее в защите своей страны", - сказал канцлер.

"Западные санкции эффективны и правильны. Они являются важным средством усиления давления на Россию <…> Потому что затраты для Москвы значительные. Страна зависит от технического прогресса мира. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет ущерб для России. Для меня выход Германии [из санкций] невозможен", - добавил Шольц.

Также он считает, что "решительный и сплоченный ответ Европы <…> удивил Путина": "Он не ожидал этого".

Теги: олаф шольц, санкции, владимир путин



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