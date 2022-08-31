В Югре в преддверии день работников нефтяной и газовой промышленности назвали лучшую компанию отрасли

Вскоре – 4 сентября – в России отметят день работников нефтяной и газовой промышленности. В Югре в честь этого события 30 августа состоялась серия торжественных мероприятий. Началась она с открытия в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске новых звёзд в честь тех, кто достиг успеха, широко известен в мире, а завершилась вручением наград призёрам окружного ежегодного конкурса "Чёрное золото Югры". Подробнее о мероприятиях читайте в нашем материале.

В этом году мероприятия приурочены к 110-летию со дня рождения выдающегося нефтяника и государственного деятеля Виктора Муравленко. Состоявшееся утром 30 августа открытие звёзд губернатор автономии Наталья Комарова прокомментировала в своём Telegram-канале, поздравляя с наступающим праздником.

"Подчеркиваю, это имеет большое значение. В этом году открыты две звезды. Одна из них посвящена первооткрывателю, заслуженному геологу Евграфию Теплякову. Назову один сборный интегрированный факт его биографии. Его личные активы составляют больше 300 месторождений. Среди них такие, как Мегионское, Алехинское, Усть-Балыкское, Федоровское, Лянторское, и масса других", - написала губернатор.

Вторая звезда посвящена заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности, председателю совета Союза нефтегазопромышленников России Юрию Шафранику.

"Юрий Константинович от слесаря на Самотлорском месторождении до министра топлива и энергетики России посвятил нефтегазовой отрасли всю свою жизнь. На югорских месторождениях работал 16 лет. Для нефтяников Юрий Константинович – эксперт мирового уровня. Энергия 56 звезд Югры заряжает наши проекты – настоящие и будущие. С наступающим профессиональным праздником – Днём работника нефтяной и газовой промышленности.", - говорит губернатор.

В этом и других мероприятиях принял участие уральский полпред Владимир Якушев. В своем выступлении на церемонии открытия звёзд он отметил безусловные заслуги лауреатов, поблагодарил губернатора Наталью Комарову за то, что традиция "Звезд Югры" действуют уже 18 лет, и подчеркнул их значение для воспитания будущих поколений.

"Мы отмечаем тех людей, которые много делают для развития нашей страны. И очень хотим, чтобы это продолжалось после того, как мы уйдем. Память о замечательных людях должна передаваться из поколения в поколение", - цитирует Якушева пресс-служба полпредства.

Позже Владимир Якушев вместе с Натальей Комаровой и председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым запустили в эксплуатацию первую очередь установки подготовки нефти на месторождении имени Александра Жагрина. Это ключевой актив нового нефтяного кластера компании в Западной Сибири. По словам полпреда, запуск установки подготовки нефти – событие, значимое для всего федерального округа, для всей страны.

"Нам предрекали, что компании перестанут инвестировать, возникнет экономический коллапс. Сегодняшнее мероприятие доказывает обратное: несмотря на санкции, крупные игроки нефтегазового сектора принимают серьёзные стратегические решения - продолжают инвестировать и развивать отрасль", - сказал Якушев.

Месторождение имени Александра Жагрина было открыто в 2017 г., его начальные геологические запасы – 217 млн т нефти. Новая инфраструктура позволит увеличить добычу на месторождении в 2022 г. более, чем вдвое (до 5,5 млн т нефтяного эквивалента). Это ядро нового нефтяного кластера "Зима", в состав которого входят восемь лицензионных участков площадью более пяти тысяч квадратных километров и геологическими запасами 840 млн т нефти.

По словам Дюкова, с 2015 г. благодаря геологоразведке удалось в восемь раз увеличить ресурсную базу месторождения. Помимо традиционных, были обнаружены и трудноизвлекаемые запасы углеводородов. Для их разработки необходимы инновационные решения, поиск которых будет идти вместе с партнёрами из числа научных центров и промышленных предприятий страны.

Центральным мероприятием 30 августа стала церемония вручения наград призёрам окружного ежегодного конкурса "Чёрное золото Югры". Заявки на участие в конкурсе по персональным и общим номинациям представили 36 компаний. Вице-премьер Правительства РФ Александр Новак отметил, что Россия – лидер мирового рынка нефти и газа, имеющий высокие научные компетенции в отрасли. Сегодня особенно важно сплотиться и преодолеть вызовы для дальнейшего развития нефтегазового сектора.

Губернатор Югры сообщила, что день работников нефтяной и газовой промышленности – одно из самых значимых событий для округа, каждый пятый житель которого работает в нефтегазовом секторе.

"Передаю для вас поздравления, пожелания крепкого здоровья от жителей, шахтеров Макеевки Донецкой Народной Республики. Желаю новых трудовых свершений на благо каждого из вас, Югры и России, каждой команде нефтегазовой отрасли нашего югорского края", - сказала Комарова.

Среди компаний, занявших первое – третье место в различных номинациях, – "Лукойл-Западная Сибирь", "Сургутнефтегаз". Компанией года, получившей соответствующий кубок, стало ООО "Газпромнефть-Хантос".

Напомним, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основным нефтедобывающим регионом России. В 2021 г. в регионе добыли 215,7 млн т нефти, что на 2,4% (5 млн т) больше, чем в 2020-ом. По состоянию на 1 января 2022 г., в Югре на балансе числится 487 месторождений углеводородного сырья.