Суд отправил в СИЗО экс-директора "Челябоблинвестстроя", обвиняемого в получении взятки

Суд в Челябинске заключил под стражу до 29 октября бывшего директора ОГКУ "Челябоблинвестстрой", обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что он в 2018-2019 гг. получил взятку в сумме 190 тыс. рублей от директора ООО СК "Флагман" за подписание актов, содержащих заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах при строительстве детского сада в Аше. В результате подрядчику было перечислено свыше 19 млн рублей, которые были похищены.

Напомним, в настоящий момент в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяны Антоновой, экс-директора ОГКУ "Челябоблинвестстрой" Алексея Абаимова и соучредителя ООО "Стройтранссоюз" Михаила Азаматова. По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемые похитили более 15 млн руб. при строительстве регионального центра по шорт-треку ледового дворца "Уральская молния". Кроме того, как считает следствие, экс-заместитель министра и руководитель "Челябоблинвестстрой" получили взятки в размере 2,2 и 1,5 млн руб. от подрядчика за заключение и оплату иных контрактов. На эти средства директор ОГКУ купил дорогостоящий автомобиль.