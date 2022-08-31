31 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Суд отправил в СИЗО экс-директора "Челябоблинвестстроя", обвиняемого в получении взятки

Суд в Челябинске заключил под стражу до 29 октября бывшего директора ОГКУ "Челябоблинвестстрой", обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что он в 2018-2019 гг. получил взятку в сумме 190 тыс. рублей от директора ООО СК "Флагман" за подписание актов, содержащих заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах при строительстве детского сада в Аше. В результате подрядчику было перечислено свыше 19 млн рублей, которые были похищены.

Напомним, в настоящий момент в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяны Антоновой, экс-директора ОГКУ "Челябоблинвестстрой" Алексея Абаимова и соучредителя ООО "Стройтранссоюз" Михаила Азаматова. По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемые похитили более 15 млн руб. при строительстве регионального центра по шорт-треку ледового дворца "Уральская молния". Кроме того, как считает следствие, экс-заместитель министра и руководитель "Челябоблинвестстрой" получили взятки в размере 2,2 и 1,5 млн руб. от подрядчика за заключение и оплату иных контрактов. На эти средства директор ОГКУ купил дорогостоящий автомобиль.

Теги: Челябоблинвестстрой, арест, суд,



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