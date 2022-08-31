Reuters: Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении ЗАЭС

Автоколонна миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС, сообщает Reuters.

Как заявил агентству очевидец в Киеве, автоколонна выехала рано утром в сторону Запорожской АЭС в Энергодаре.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что программа пребывания миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана всего на один день, пишет Regnum.

Напомним, Украина и Россия дали гарантии безопасности для экспертов МАГАТЭ, которые оценят состояние станции и уровень грозящей ей опасности.