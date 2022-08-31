31 Августа 2022
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Происшествия Белгородская область
Небо над Белгородом (2022) | Фото: t.me/pdmnews

В Белгороде сработала система ПВО

В Белгороде – столице пограничного с Украиной региона – сегодня утром сработала система ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию. Как только получу какую-то другую, обязательно сообщу", - написал Гладков.

Теги: белгород, пво, вячеслав гладков



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