В Белгороде сработала система ПВО

В Белгороде – столице пограничного с Украиной региона – сегодня утром сработала система ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию. Как только получу какую-то другую, обязательно сообщу", - написал Гладков.