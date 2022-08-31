31 Августа 2022
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полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

Пьяный рецидивист "заминировал" здание полиции на Среднем Урале

Полицией возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя Новоуткинска. Мужчину подозревают в заведомо ложном сообщении о минировании отдела полиции Первоуральска.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, в дежурную часть ОМВД России по Первоуральску поступил звонок от оператора службы 112 о том, что в единую диспетчерскую службу поступило анонимное сообщение. Неизвестный заявил, что "заминировано здание отдела полиции по адресу Ватутина, дом 21".

К отделу внутренних дел незамедлительно прибыли оперативные службы, в том числе спасатели и специалисты-взрывотехники. В целях безопасности из помещений отдела эвакуировали всех сотрудников. При проведении осмотра помещений и прилегающей территории никаких опасных предметов обнаружено не было.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражи 46-летний житель поселка Новоуткинск. Мужчина признался, что именно из хулиганских побуждений совершил звонок, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в поселке. В доме совместно с ним проживает престарелая мать, которая не знала о звонке сына по данному факту, но подтвердила, что он злоупотребляет алкоголем.

В случае установления вины в суде, гражданина будет ожидать ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и находится в изоляторе временного содержания ОМВД России по Первоуральску", - отметил полковник Горелых.

Как сообщало Накануне.RU, недавно полицейские задержали мужчину, который из мести "заминировал" водохранилище Серова.

Теги: полиция, минирование, здание, Первоуральск



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