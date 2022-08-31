31 Августа 2022
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Политика В России Москва
горбачев михаил сергеевич президент ссср (2006) | Фото: www.lebed.com

Косачёв высоко оценил вклад Горбачёва в "изменение к лучшему жизни жителей СССР"

Сенатор Константин Косачёв полагает, что смерть Михаила Горбачёва – "трагедия для страны и для всех тех из нас, чью жизнь он сумел изменить к лучшему".

"Именно так, к лучшему, несмотря на развал СССР и огромные испытания для его бывших граждан. Да, во времена Советского Союза было много великих достижений, среди которых, в первую очередь, Победа и Космос. Но если эти победы и были системными, то благодаря народу, а не системе советской власти", - написал Косачёв в своём Telegram-канале.

Именно Горбачёв сломал систему, которая изначально была ложной, и которая со временем выродилась в антинародную.

"Горбачёв проторил путь, который в ином случае не смог бы в последние три с половиной десятилетия пройти наш народ. Путь трудный, но, в отличие от предыдущих 70 лет, наконец-то в правильном направлении. Горбачёв заслуживает уважения, и он заслуживает памяти. Вечная память. Спасибо, Михаил Сергеевич", - подытожил Косачёв.

Теги: Константин Косачёв, Михаил Горбачёв



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