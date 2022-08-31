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Политика В бывшем СССР Украина
(2005) |

На Украине заявили, что страна может вступить в НАТО до конца спецоперации

Украина может получить возможность вступить в Североатлантический альянс еще до завершения российской спецоперации, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на вице-премьера Ольгу Стефанишину.

"Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации", — заявила она.

Как напомнила политик, Киев неоднократно просил принять Украину в НАТО, и теперь "решение должен принять Брюссель".

Стефанишина не согласилась с утверждением, что страна, участвующая в вооруженном конфликте или имеющая территориальный спор, не сможет присоединиться к Альянсу.

Теги: Украина, НАТО



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