В Минздраве заявили, что оснований для введения дистанционного обучения из-за коронавируса нет

Оснований для введения по всей стране дистанционного обучения или перевода работников на "удаленку" из-за COVID-19 в настоящее время нет.

Как сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, с июля в стране отмечается рост заболеваемости коронавирусом, но количество новых случаев в разных субъектах значительно отличается. При этом в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов остается обязательным соблюдение масочного режима.

Отмечается, что ношение защитных масок или респираторов в общественных местах может быть рекомендовано людям пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями. Чуланов подчеркнул, что важно продолжать соблюдать рекомендации по вакцинации, сообщает РИА Новости.