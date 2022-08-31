В Минздраве заявили, что оснований для введения дистанционного обучения из-за коронавируса нет

31 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

В Минздраве заявили, что оснований для введения дистанционного обучения из-за коронавируса нет

Оснований для введения по всей стране дистанционного обучения или перевода работников на "удаленку" из-за COVID-19 в настоящее время нет.

Как сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, с июля в стране отмечается рост заболеваемости коронавирусом, но количество новых случаев в разных субъектах значительно отличается. При этом в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов остается обязательным соблюдение масочного режима.

Отмечается, что ношение защитных масок или респираторов в общественных местах может быть рекомендовано людям пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями. Чуланов подчеркнул, что важно продолжать соблюдать рекомендации по вакцинации, сообщает РИА Новости.

Теги: Минздрав, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.08.2022 02:03 Мск Обычный "Спутник V" можно вводить через нос при помощи специальных насадок
Ранее 23.08.2022 14:38 Мск Разработан "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" - РФПИ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети