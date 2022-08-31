31 Августа 2022
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Экономика В России
Пустой кошелек (2020) | Фото: Накануне.RU

Исследование: россияне ждут роста расходов на еду и одежду

Каждый второй гражданин России считает, что в ближайшие несколько месяцев его расходы на продовольственные товары вырастут, говорится в исследовании "ТеДо".

Около 33% опрошенных ожидают роста стоимости на товары для дома и ремонта, 30% — на одежду и обувь, 27% — на услуги, связанные с красотой и здоровьем, и 19% — на электронику и бытовую технику. Как заявил гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что дальнейший рост цен будет связан с перспективами ослабления рубля и дефицитом импортной продукции в ряде категорий.

В "ТеДо" заявили, что подорожание товаров связано с рекордной за несколько десятилетий инфляцией на фоне падения реально располагаемых доходов россиян.

По прогнозам Росстата, по итогам текущего года инфляция составит 17,8% год к году, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Министерство экономического развития России улучшило оценки значительной части макроэкономических показателей в 2022 году по сравнению с прогнозом от 18 мая. Инфляция на конец 2022 года составит 13,4% (17,5%). Аналитики предполагают менее резкое падение реальных располагаемых доходов россиян: если в мае прогнозировался спад на 6,8%, то сейчас - на 2,8%. Среднегодовой уровень безработицы сохранится на отметке 2021 г. – 4,8% (показатель мая - до 6,7%).

Теги: исследование, расходы, инфляция, россияне



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