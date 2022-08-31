31 Августа 2022
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Экономика В России
Коллаж, правительство, экономика, санкции (2022) | Фото: Накануне.RU

Минэкономразвития РФ подготовило сценарии развития экономики до 2030 года

Министерство экономического развития России совместно с профильными ведомствами по поручению главы кабмина Михаила Мишустина подготовило сценарии развития экономики до 2030 года.

Они были представлены министром экономического развития Максимом Решетниковым. Согласно целевому сценарию, предполагается ускоренная адаптация к новым условиям – предложенные системные решения должны помочь преодолеть спад и выйти на устойчивый рост уже в 2024 году.  

Как ожидается, позитивную динамику в экономике РФ прежде всего обеспечит внутренний рост, как потребительский, так и инвестиционный. Приоритетные направления были выработаны на профильных сессиях. Первым вопросом, который предстоит решить – перестроение направлений импорта и экспорта, о чем говорится в транспортно-экономическом балансе до 2030 года. Эти изменения потребуют развития транспортно-логистической инфраструктуры с учетом новых потребностей.

Еще одно направление – поддержка проектов импортозамещения в разных отраслях. Третье – обеспечение технологической самостоятельности.

Как говорится в сообщении Минэка, отдельный приоритет – цифровизация и создание собственной основы в виде оборудования и программного обеспечения. Максимальное внимание будет уделено поддержке частной инвестиционной активности.

Правительству предстоит обеспечить финансирование для "перенастройки экономики" с учетом закрытия доступа к иностранным денежным средствам, сообщает "Ведомости".

Теги: Минэкономразвития, экономика, импортозамещение



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