Летевший из Москвы в Екатеринбург самолет экстренно сел в Казани

Самолет благополучно приземлился. В настоящее время выяснятся причины авиаинцидента . Лайнер принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает РБК.

После этого борт направился на экстренную посадку в Казань, проведя в воздухе около часа.





