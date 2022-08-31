Летевший из Москвы в Екатеринбург самолет экстренно сел в Казани
Пассажирский лайнер Airbus, выполнявший рейс Москва — Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Республикой Марий Эл.
После этого борт направился на экстренную посадку в Казань, проведя в воздухе около часа.
Самолет благополучно приземлился. В настоящее время выяснятся причины авиаинцидента. Лайнер принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает РБК.
Напомним, ранее в международном аэропорту "Кольцово" экстренно приземлился самолет авиакомпании "Аэрофлот" - рейс SU-1525.