31 Августа 2022
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самолет, Уральские авиалинии, транспортный следователь (2019) | Фото: ural-trans.sledcom.ru

Летевший из Москвы в Екатеринбург самолет экстренно сел в Казани

Пассажирский лайнер Airbus, выполнявший рейс Москва — Екатеринбург, подал сигнал тревоги над Республикой Марий Эл.

После этого борт направился на экстренную посадку в Казань, проведя в воздухе около часа.

Самолет благополучно приземлился. В настоящее время выяснятся причины авиаинцидента. Лайнер принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает РБК.

Напомним, ранее в международном аэропорту "Кольцово" экстренно приземлился самолет авиакомпании "Аэрофлот" - рейс SU-1525. 

Теги: самолет, рейс, Екатеринбург, Москва



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