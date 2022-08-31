Правительство Украины одобрило санкции в отношении патриарха Кирилла и руководства РПЦ

Правительство Украины согласовало санкции в отношении патриарха Кирилла и руководства РПЦ. На сайте кабина опубликован санкционный список. В него попали митрополит Будапештский и Венгерский Илларион, протоиерей Николай Балашов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, протоиерей Артемий Владимиров, митрофорный протоиерей Андрей Ткачёв и заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии Алексей Осипов.

Санкции предполагают блокировку активов, запрет на полеты и транзит по Украине самих персон, а также в их интересах, запрет на аренду госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества.