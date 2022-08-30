"Срок чудовищен по своей абсурдности": журналист Иван Сафронов выступил в суде с последним словом

Журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов сегодня выступил с последним словом на судебном процессе о госизмене. Сафронов не признал вины и заявил, что считает уголовное преследование связанным с журналистской деятельностью.

Прокурор запросил для Сафронова 24 года колонии. Приговор суд озвучит 5 сентября.

В последнем слове Сафронов сказал, что его работу спецслужбы пытались подвести под критерии шпионажа. Также он указывает на тот факт, что в деле нет доказательств его взаимодействия с секретными материалами. Сафронов говорит, что информация, которую следствие считает секретной, была доступна в открытых источниках.

"Если верить стороне обвинения, я в какое-то время (неустановленное), в какую-то дату (неустановленную) у каких-то лиц (тоже неустановленных) выведал что-то секретное. Искали этих мифических секретоносителей — но не нашли. Почему? У меня есть ответ: потому что нет никаких лиц, у которых я что-то и когда-либо выведывал секретное. <...> Запрошенный гособвинением срок не просто чудовищен по своей абсурдности, но и по последствиям — не только для меня, но и для имиджа страны. Весь мир увидит, что журналиста хотят посадить за то, что он писал статьи. Вынести обвинительный приговор — значит надолго, если не навсегда, закрыть тему свободы слова, потому что не будет ни слова, ни свободы", — заключил Сафронов, потребовав прекратить преследование и отпустить его.