Пожары в Рязанской и Нижегородской областях локализованы

Пожары в Рязанской и Нижегородской областях, а также в Республике Марий Эл локализованы, продолжаются работы по ликвидации их последствий. Об этом было заявлено на заседании правительственной комиссии по борьбе с лесными пожарами под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В пресс-службе правительства сообщили, что в Рязанской области общая площадь, пройденная огнем, увеличилась в связи с плановым отжигом, который необходим для профилактики распространения огня.

"Экстренные службы заливают водой очаги задымления. Всего с начала пожаров авиацией сброшено 24,7 тыс. т воды в Рязанской области и свыше 3,2 тыс. т воды в Нижегородской области и Республике Марий Эл", - добавили в правительственной комиссии.

Но в воскресенье в Ивановской области появился новый лесной очаг, на борьбу с которым направлено более тысячи человек, более 160 единиц техники, в том числе 12 воздушных судов. "Оперативно обустроена защитная минерализованная полоса длиной 70 км. Угроза распространения огня на населенные пункты предотвращена. Кромка активного горения за сутки сокращена в два раза", - говорится в сообщении правительства.