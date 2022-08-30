Японская компания Mitsui получила долю в новом операторе проекта "Сахалин-2"

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении доли в 12,5% в новом операторе проекта "Сахалин-2" японской компании Mitsui.

Ранее стало известно, что японские компании Mitsubishi и Mitsui решили сохранить доли в проекте "Сахалин-2". Ранее об этом просили японские власти.

Оператором проекта "Сахалин-2" по производству СПГ являлась компания "Сахалин энерджи". В ней контрольный пакет принадлежал "Газпрому", 27,5% - британской Shell, 22,5% - японским компаниям Mitsui и Mitsubishi. В связи с военной спецоперацией РФ на Украине Shell пожелала выйти из проекта.

В начале июля стало известно, что Россия создаст ООО, которому будут переданы функции "Сахалин энерджи" (а также имущество и права этой компании). Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Доли в новом ООО распределены пропорционально тому, что было в "Сахалин энерджи". Если владелец доли не хочет больше участвовать в проекте – он может ее продать, но только российскому юрлицу.

Японское агентство Kyodo отмечает, что около 9% импортируемого Японией СПГ поступает из России, почти весь – с "Сахалина-2".