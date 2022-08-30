30 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
заграничный паспорт (2018) | Фото: Валерий Горелых

Глава МИД Франции предложила разделять россиян на власть и обычных граждан в вопросе выдачи виз

Глава МИД Франции Катрин Колонна высказалась против поголовного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Она полагает, что в вопросе визовых санкций следует разделять россиян на тех, кто причастен к конфликту на Украине, и рядовых граждан.

К первым она относит власти РФ, ко вторым – "обычных российских граждан, представителей культуры, студентов, журналистов".

"Если первые несут ответственность за конфликт, то вторые - нет, и мы должны сохранить с ними связь, - считает Колонна.

Завтра должна состояться встреча глав МИД ЕС, на которой будет обсуждаться вопрос ограничения выдачи виз россиянам. Германия и Франция выступают против полного запрета, страны Прибалтики - за. Также за выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Экс-президент призвал ЕС скорее запретить россиянам выдавать визы, чтобы они не отвлекались от специальной военной операции. 

Теги: катрин колонна, евросоюз, визы, россияне



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