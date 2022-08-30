"Газпром" намерен в будущем выплачивать дивиденды в размере 50% чистой прибыли

Благоприятные условия позволяют "Газпрому" вернуться к выплате дивидендов и в дальнейшем пускать на эти цели 50% скорректированной чистой прибыли, заявил зампред правления компании Фамил Садыгов. Ранее совет директоров "Газпрома" рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за первое полугодие 2022 года.

"Несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, в первом полугодии 2022 года "Газпром" продемонстрировал рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений. Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн руб. После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн руб.", - заявил Садыгов.

Он отметил, что "уверенные финансовые результаты и значительный запас ликвидности на балансе" позволили проголосовать за выплату дивидендов.

"В дальнейшем мы намерены придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли", - добавил зампред правления.

Примечательно, что еще два месяца назад, принимая решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, Садыгов говорил: "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".