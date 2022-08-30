30 Августа 2022
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Санкт-Петербург, Лахта-центр (2019) | Фото: Накануне.RU

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2022 года

Совет директоров "Газпрома" сегодня рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 руб. на акцию.

Внеочередное общее собрание акционеров компании пройдет в форме заочного голосования, говорится в сообщении компании.

В конце июня ГОСА "Газпрома" приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Ранее предполагалось, что дивиденды за 2021 год составят 52,53 руб. на акцию (всего более 1,2 трлн руб.). Такие новости сильно разочаровали инвесторов и розничных держателей акций – на рынке акции компании тут же обвалились на 20%, биржа даже переводила торги бумагами в режим дискретного аукциона.

Теги: газпром, совет директоров, акционеры, дивиденды



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